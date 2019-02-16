طقس غائم وتوقع أمطار خفيفة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة وتتكاثر السحب على بعض المناطق، خاصة على السواحل والبحر مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة 25 - 35 كم/‏س، تصل إلى 45 كم/‏س والخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والثاني عند الساعة 00:36 والجزر الأول عند الساعة 17:27 والثاني عند 04:12.