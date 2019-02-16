وزير دفاع كوريا الجنوبية يزور صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - وام

زار جونغ كيونغ دو وزير الدفاع بجمهورية كوريا الجنوبية، يرافقه مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، أمس، «صرح زايد المؤسس» بأبوظبي في إطار زيارته للدولة.

واصطحب الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام «صرح زايد المؤسس» وزير الدفاع الكوري والوفد المرافق في جولة تعرفوا فيها من خلال أحد أخصائيي الجولات الثقافية إلى السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تجلت بوضوح من خلال العمل الفني ثلاثي الأبعاد «الثريا» والحديقة التراثية والتسجيلات النادرة للقائد المؤسس، إضافة إلى مقاطع الأفلام المصورة التي تحكي قيمه وإرثه الملهم بمركز الزوار.

وفي ختام الزيارة.. تعرف ضيف البلاد خلال جولته إلى حب وشغف الشيخ زايد «رحمه الله» للطبيعة والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة، وذلك في «الحديقة التراثية»، لتي تضم أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات التي تشكل جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية.