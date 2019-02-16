«كهرباء دبي» تفوز بذهبية في مسابقة منتدى التطوير المستمر والابتكار

المصدر: دبي - وام

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بذهبية فئة «الابتكار» في المسابقة العالمية لمنتدى التطوير المستمر والابتكار 2018 التي نظمتها مجموعة دبي للجودة عن مشروعها «تصميم وتصنيع آلة استبدال أنابيب المياه المضغوطة»، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً في فندق لو ميريديان دبي.

وأعرب سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن سعادته بالجائزة التي تؤكد تميز الهيئة في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والتميز ارتقاءً بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات، وتأتي تقديراً لمشروعاتها المتطورة والمبتكرة التي تسهم في تعزيز مكانة الهيئة محلياً وإقليمياً وعالمياً وأداء أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى درجات التوافرية والكفاءة والاعتمادية.

ولفت الطاير إلى سعي الهيئة إلى أن تكون من أبرز الداعمين لمسيرة الابتكار في دبي والإمارات تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لجعل الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم واستراتيجية دبي للابتكار الهادفة لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

يُشار إلى أن المسابقة العالمية لمنتدى التطوير المستمر والابتكار 2018 قد شهدت مشاركة نحو 65 مؤسسة من داخل الدولة وخارجها، كما شهد المنتدى حضور أكثر من 150 متخصصاً من مختلف مؤسسات الدولة ومشاركة متحدثين دوليين استعرضوا أحدث التقنيات في التطوير المستمر وضمان الجودة والتميز المؤسسي في الأعمال محلياً وعالمياً.