هزاع بن زايد يحضر مأدبة عشاء محمد الرميثي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يرافقه الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، مأدبة العشاء التي أقامها محمد عبدالله بالعاجر الرميثي تكريماً لسموه، وذلك في استراحته الكائنة في سيح سديرة بأبوظبي.

وكان في استقبال سموه أعيان قبيلة الرميثات وكبار الشخصيات والمواطنين، حيث تبادلوا مع سموه الأحاديث الودية حول تاريخ المنطقة وعدد من الشؤون المتعلقة بها، مثمنين زيارة سموه التي تعبر عن عمق التواصل بين القيادة الحكيمة وأبنائها وتسهم في ترسيخ أسس الترابط داخل المجتمع الإماراتي.

تخللت الأمسية عروض صيد بالصقور وقصائد شعرية وغيرها من الفعاليات التراثية التي أعرب المشاركون فيها عن اعتزازهم بتراثهم الأصيل وهويتهم الإماراتية.