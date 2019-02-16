طفلة مواطنة تنقذ والدتها مستعينة بـ«الإسعاف» عبر الهاتف

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عبرت شرطة أبوظبي عن بالغ تقديرها لطفلة مواطنة تبلغ من العمر تسع سنوات على فطنتها وحسن تصرفها، وتمكنها من إنقاذ حياة والدتها المريضة التي تعرضت لمضاعفات طارئة، مستعينة بإرشادات ونصائح الإسعاف عبر الهاتف بالتعامل مع الحالة، لحين وصول طاقمه إلى منزل الأسرة.

وكرمت مديرية الطوارئ والسلامة العامة الطفلة مهرة المهري على شجاعتها في التعامل مع حالة والدتها في هذه الحادثة، واتباع الإرشادات التي تم تمريرها لها هاتفياً من قبل الإسعاف، وتطبيقها بعناية انعكست إيجاباً على الحالة.

وكانت المهري وهي طالبة في الصف الرابع، بمدرسة الريانة، قد لجأت إلى الاتصال برقم 999 في مركز القيادة والتحكم، مستغيثة بالشرطة وطلب المساعدة لإنقاذ والدتها في الوقت المناسب.