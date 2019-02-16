مدارس شرطة أبوظبي تناقش مبادراتها لعام التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت شرطة أبوظبي، المحاور السبعة التي أقرتها اللجنة العليا لعام التسامح، في ورشة عصف ذهني ركزت على المبادرات التي ستنفذها إدارة مدارس الشرطة في قطاع الموارد البشرية، خلال عام التسامح.

وشارك في الورشة، التي عقدت في مختبر الابتكار والسعادة بمبنى إدارة مدارس الشرطة في الفوعة بالعين، العميد مهنا محمد النعيمي مدير إدارة مدارس الشرطة، وجرى استعراض أفكار المبادرات التي تعزز قيم التسامح في التعليم، بالتركيز على توفير برامج تعليمية وتثقيفية حول قيم التسامح لطلاب مدارس الشرطة، وتضمينها في المقررات التعليمية، مدعومة بفعاليات طلابية تتمحور حول القيم نفسها وتطبيق مبادئها عملياً.

كما ناقشت ابتكار مبادرات ترسخ القيم الأصيلة بشكل مستدام في الأداء المهني للمؤسسة الشرطية وبحث إعداد استراتيجية عمل تخدم الأهداف العامة لعام التسامح، وآليات المتابعة والتنفيذ لتطوير برامج تدريبية تتلاءم مع روح ومبادئ «عام التسامح».

حضر الورشة نائب مدير إدارة مدارس الشرطة ورؤساء الأقسام، وعدد كبير من الضباط والمنتسبين.