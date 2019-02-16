«طرق دبي» تطرح 300 رقم في مزادها الإلكتروني المقبل

المصدر: دبي ـ وام

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح «300» رقم رباعي وخماسي خلال مزادها الإلكتروني المقبل رقم 55 وذلك للوحات المركبات المميزة من الفئات (T P - Q - R - S - - O- N - M - L - K - J- I - H - B - A).

وأكد جمال هاشم السادة مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة أن التسجيل في المزاد سيبدأ اعتباراً من الغد فيما ينطلق المزاد في 24 فبراير الجاري ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح السادة أن بيع الأرقام في هذا المزاد سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، مشيراً إلى أن المشاركات الواسعة من قبل الجمهور في المزادات سواء كانت علنية أو إلكترونية، ومدى التنافس الإيجابي فيما بينهم للحصول على الأرقام، يعكس أهمية تنظيم هذه المزادات لإسعاد المتعاملين المهتمين باقتناء الأرقام وتحقيق رضاهم.

ولفت إلى أن عملية المشاركة في المزاد تشترط أن يكون للمتعامل حساب على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو استخدام رابط المستخدم الجديد للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور وأنه من شروط تسجيل المستخدم الجديد توفر مركبة مسجلة في إمارة دبي أو توفر رخصة قيادة صادرة من دبي.