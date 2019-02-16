شرطة دبي تواكب توجهات القيادة بمشاريع نوعية في حتّا

المصدر: دبي ـ البيان

تنفذ القيادة العامة لشرطة دبي مجموعة مبادرات ومشاريع نوعية من شأنها تحقيق الأهداف الطموحة لمستقبل منطقة حتا، ومن ضمنها إنشاء مركز شرطة جديد ونقاط أمنية في الضواحي، ودوريات جبلية جديدة وفرق بحث وإنقاذ تخصصية للتعامل مع طبيعة المنطقة، وذلك في إطار خطة استكمال المشاريع التطويرية لمنطقة حتّا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث طفرة تنموية قوية تشمل مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مشاريع القيادة العامة لشرطة دبي سوف ترى النور قريباً وستلبي كافة المشاريع الاستراتيجية لحكومة دبي وشرطة دبي في العمل الذكي الكامل، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمدينة حتا.

وقال إن المشاريع تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق استراتيجيتها وتوجهاتها ضمن مدينة آمنة وبسط الأمن والأمان في حتا باعتبار الأمن ركيزة التنمية والتطور، مؤكداً أن التغطية الأمنية ستشمل كافة أرجاء المدينة بما فيها المشاريع العمرانية الجديدة، وثمة أثر إيجابي كبير ستحدثه خطة التطوير الشاملة في حياة أهالي منطقة حتّا، إذ تعكس الخطة مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المنطقة التي تعد من أبرز المناطق المحافظة على ملامح الحياة التراثية الإماراتية الأصيلة، وتؤكد هذه الخطوة المهمة حرص سموه على التوظيف الأمثل لما تملكه حتّا من مقومات تاريخية وطبيعية بمشاركة مباشرة من أهلها، لا سيما الشباب منهم، حيث تُعنى بإطلاق طاقاتهم الإيجابية وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

استدامة

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مركز الشرطة الجديد في القريب العاجل، وروعي في تصميمه الحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث الوطني والموروث الثقافي بمعايير عالمية ومستدامة، ومراعاة أحدث معايير واشتراطات المباني الخضراء وكود دبي للبيئة المؤهلة على أحدث معايير ومبادئ التصميم في سبيل تحويل مدينة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم، وذلك من خلال الاستثمار في الموارد بما يتوافق مع تعزيز العمل ودعم القطاعات الحيوية في حتّا، وتعزيز جاذبيتها بوصفها وجهة مميزة للسياحة البيئية في المنطقة، مبيناً في الوقت ذاته أن مباني مراكز الشرطة ستحتوي على أقسام متعددة، منها التسجيل الجنائي، والتسجيل المروري، والتحريات والمباحث الجنائية، وتوقيف للرجال وآخر للنساء، ومكاتب إدارية ومستودعات، ومبنى خدمات، ومواقف لسيارات فرق البحث والإنقاذ، وذلك استناداً للكثافة السكانية والخدمات السياحية، وحجم المنطقة، مؤكداً اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي البالغ بإسعاد المتعاملين، وذلك تلبية لمتطلبات السياح والزوار وتوفير احتياجاتهم وتقديم خدمات ذات جود عالية لفئتي أصحاب الهمم وكبار المواطنين من خلال تخصيص المرافق لخدمتهم والعمل على ملاءمة المباني لاستخدامات تلك الفئة من المراجعين والموظفين.

حرص دائم

وكشف القائد العام لشرطة دبي عن إنشاء بنايات سكنية للموظفين في حتا، في إطار حرص شرطة دبي الدائم على دعم موظفيها وتقديم أفضل وأرقى معايير الخدمات السكنية، إضافة إلى تصميم واجهات المشروع بأسلوب تراثي راقٍ.

كما تم توفير طائرات «درونز» بدون طيار، ودراجات هوائية ودوريات متخصصة للمناطق الجبلية تماشياً مع تضاريس المنطقة الجبلية من أجل تلبية خدمات أمنية سريعة ومواكبة النمو المتزايد للأنشطة والرياضات الجبلية وزيادة أعداد السياح.