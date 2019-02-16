تكريم متعاونين ساعدوا في إنقاذ سياح تعرضوا للغرق

المصدر: دبي - البيان

كرم العقيد سعيد سالم سعيد، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، موظفي شركة «سكاي آند سي أدفنشر» من خلال منحهم شهادات شكر وتقدير مقدمة من القيادة العامة لشرطة دبي؛ لدورهم المتميز في عملية إنقاذ مجموعة من السياح.

وكانت قد تكللت جهود ومساعي أفراد مركز شرطة الموانئ بشرطة دبي، بالتعاون مع عدد من موظفي شركة «سكاي آند سي أدفنشر»، بالنجاح وتجنيب أحد اليخوت الغرق بسبب تسرّب المياه إلى غرفة المحركات بغزارة لم تستطع معه آلة سحب المياه المتوافرة باليخت من معالجة المشكلة.

وتعود تفاصل الحادثة إلى قيام أحد اليخوت السياحية بجولة توقف خلالها بعرض البحر للسماح لعدد من السياح بمزاولة هواية السباحة، وفي هذه الأثناء شعر قبطان اليخت الذي يبلغ طوله 42 قدماً، بتدفق المياه لغرفة المحركات وأنه في اتجاهه للغرق إذا استمر الحال كما هو عليه، الأمر الذي دفعه إلى محاولة إعادة السياح إلى بر الأمان .