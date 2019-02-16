مجلس المرور الاتحادي يناقش مؤشر وفيات الطرق بالدولة

المصدر: دبي ـ البيان

ترأس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد مؤخراً في مقر الإدارة العامة للمرور بدبي.

واطلع المجتمعون على الحالة المرورية على مستوى الدولة، مؤشر وفيات حوادث السير على الطرق في الإمارات، والتي تشير إلى انخفاض معدل الوفيات بنسبة 13.8% على مستوى الدولة العام الماضي، حيث بلغ مؤشر الوفيات الذي تحقق 3.83 لكل مئة ألف من السكان عام 2018.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس المرور الاتحادي، بوزارة الداخلية، ومديرو إدارات المرور والدوريات بالدولة، وممثلون عن الدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها مراجعة وتعديل مشروع اللائحة الفنية الخاصة بالأضواء التحذيرية (اللواحات) على المركبات.