قائد عام شرطة رأس الخيمة يفتتح «لا تنشغل بغير الطريق»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

افتتح اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة يرافقه المدراء العامون ومدراء الإدارات والضباط، بمركز المنار مول التجاري برأس الخيمة، معرضاً مرورياً متكاملاً تحت شعار «لا تنشغل بغير الطريق»، ضمن الخطة التشغيلية لوزارة الداخلية قطاع المرور في إطار الحملات الفصلية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي والمبادرة الخاصة بمبادئ ترسيخ الثقافة المرورية التي تأتي تجسيداً لاستراتيجية الوزارة في جعل الطرق أكثر أمناً، خلال ثلاثة أيام، وذلك بحضور ومشاركة مجموعة من طلبة المدارس ومرتادي المركز.

حيث قام القائد العام بافتتاح المعرض المروري والاطلاع على الأجنحة الموجودة، والتي تضم أجنحة لعدد من اللوحات النصائح والإرشاد المرورية، وقد استمع لشرح مفصل من كل الجهات المشاركة عن معروضاتها التي تضم لوحات عن حوادث مرورية، ومجسات وغيرها.