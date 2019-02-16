«أكاديمية شرطة دبي» تكرّم مشتاق أحمد تقديراً لعطائه

المصدر: دبي ـ البيان

كرم العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، الوكيل أول متقاعد مشتاق أحمد محمد أمير، رئيس شعبة التصوير الفوتوغرافي السابق في إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تقديراً لعطائه المثمر وتميزه وخدمته المخلصة والطويلة في شرطة دبي التي امتدت لنحو 41 سنة.

وأثنى العميد الدكتور السويدي على جهود الوكيل أول مشتاق أحمد وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه أثناء عمله في إدارة الإعلام الأمني، حيث كان مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل، مؤكداً أنه كان أحد موظفي إدارة الإعلام الأمني المثاليين، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوه والسير على خطاه.

وقدم العميد غيث السويدي للوكيل مشتاق أحمد هدية تذكارية عبارة عن مجسم بمناسبة مرور 50 عاماً من مسيرة التعليم والتدريب في شرطة دبي، من وفد شرطة دبي.