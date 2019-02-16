هيئة آل مكتوم الخيرية تتبرّع بباص لمركز الحنان لأصحاب الهمم

المصدر: دبي-وام

تبرعت هيئة آل مكتوم الخيرية بباص لنقل طلاب مركز الحنان لأصحاب الهمم وذلك بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة وفي إطار اهتمام سموه بمختلف شرائح المجتمع ومنهم أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

وقام وفد من هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد ضم عبدالله الأنصاري ومسعود صالح بزيارة مركز الحنان لأصحاب الهمم حيث سلم ميرزا وثائق التبرع بالباص إلى محمود العكايلة مدير المركز.

وأكد ميرزا الصايغ حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد وتوجيهات سموه بتقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم وتقديم الدعم الممكن للمراكز المعنية بهم وبتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.