افتتاح مؤتمر القمة الدولي السنوي لأمراض الأطفال

المصدر: دبي ـ البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة صحة دبي وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية افتتح أمس الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس الأمناء بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية مؤتمر القمة الدولي السنوي لأمراض الأطفال والمقام بفندق هيلتون دبي- حبتور سيتي.

وقد أكد الدكتور الهاشمي خلال كلمته الافتتاحية على أن مسيرة التطور والتحديث التي اتبعتها الإمارات كان لها أثر بالغ في وضع أسس البحث العلمي الطبي على مستوى الدولة وإثراء النهضة العلمية والحرص على مواكبة التطور العلمي بكافة مجالاته والذي أدى بدوره إلى انفتاح مجتمعنا على العلوم الإنسانية والثقافات العالمية والتي نبعت من إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية تطوير القطاع الصحي وارتقائه للوصول إلى أعلى المستويات العالمية.

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تلا ذلك كلمة رئيس اتحاد جمعيات طب الأطفال العربية البروفيسور جوزيف حداد ثم كلمة الدكتورة نوال الكعبي الرئيس الطبي لمدينة الشيخ خليفة الطبية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بعد ذلك ألقى الرئيس الشرفي للمؤتمر الدكتور إسلام البارودي كلمته، حيث أكد على أهمية هذه النوعية من الملتقيات وريادة الدولة وقدرتها في مجال تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية وركز المؤتمر في هذا العام على تنمية المهارات العلمية والسريرية لجميع منتسبي مهنة طب الأطفال.