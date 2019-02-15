محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية والوفد المرافق.

و قد استعرض سموه و المسؤول الهندي علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات و جمهورية الهند عموما و بين دبي و كيرالا على وجه الخصوص.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق عمق هذه العلاقات وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في المجالات كافة بما يحفظ للبلدين والشعبين الصديقين مصالحهما الوطنية المشتركة.

و تلقى سموه خلال اللقاء دعوة رسمية من معالي رئيس وزراء كيرالا لزيارة الولاية التي يبلغ تعداد سكانها ما يزيد عن خمسة و ثلاثين مليون نسمة يكنون كل المحبة والتقدير لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقيادة دولة الإمارات الرشيدة .

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .