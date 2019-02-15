طفلة مواطنة تنقذ والدتها مستعينة بالإسعاف عبر الهاتف

المصدر: البيان الإلكتروني

عبرت شرطة أبوظبي عن بالغ تقديرها لطفلة مواطنة تبلغ من العمر تسع سنوات على فطنتها وحسن تصرفها، وتمكنها من إنقاذ حياة والدتها المريضة التي تعرضت لمضاعفات طارئة، مستعينة بإرشادات ونصائح الإسعاف عبر الهاتف بالتعامل مع الحالة، لحين وصول طاقمه إلى منزل الأسرة.

وكرمت مديرية الطوارئ والسلامة العامة، الطفلة مهرة المهري، الطالبة في الصف الرابع بمدرسة الريانه، على شجاعتها في التعامل مع حالة والدتها في هذه الحادثة، واتباع الإرشادات التي تم تمريرها لها هاتفياً من قبل الإسعاف، وتطبيقها بعناية انعكست إيجاباً على الحالة.

وقدمت كل من مديرية الطوارئ والسلامة العامة وإدارة الإعلام الأمني نصائح لطلبة وطالبات مدرسة الريانه حول أهمية التواصل مع مركز القيادة والتحكم" غرفة العمليات" للإبلاغ عن الحالات الطارئة على الرقم 999 وتوعية عن طرق الإسعافات الأولية.