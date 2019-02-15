حاكم رأس الخيمة يفتتح مهرجان الفنون البصرية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية 2019 في القرية التراثية القديمة في مدينة الجزيرة الحمراء، بمشاركة ما يزيد على 70 فناناً عالميين ومحليين في مختلف المجالات الفنية.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال افتتاح فعاليات المهرجان دور الثقافة في تعزيز قنوات التواصل ودعم التبادل الثقافي بين مختلف شعوب العالم، مؤكداً أهمية الفن ورسالته تجاه المجتمع في ترسيخ قيم التسامح والانفتاح وتقبل الآخر التي هي جزء أصيل من ثقافتنا الإماراتية ونهج ثابت في مسيرة دولتنا.

وقال سموه: «تمتلك رأس الخيمة تاريخاً ثقافياً حافلاً يعكس تنوعها الحضاري والثقافي المميز ويؤكد أهميتها كمحطة تلاقٍ لمختلف الثقافات والحضارات التاريخية واليوم نسعى للحفاظ على هذه المكانة التاريخية والثقافية من خلال احتضان الفعاليات الفنية والثقافية العالمية الرامية إلى الاحتفاء بالفنانين والمثقفين من مختلف دول العالم وإتاحة الفرصة للشباب الإماراتي الناشئ لإبراز إبداعاته وابتكاراته في العديد من الفنون».

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة يرافقه كبار المسؤولين بجولة تفقدية اطلع خلالها على الأجنحة الفنية المشاركة والتي شملت لوحات فنية وتشكيلية لكبار الفنانين المشاركين ومنحوتات وصوراً فوتوغرافية ومشغولات وتحفاً تراثية وعروضاً فنية وشعبية موزعة على بيوت وأروقة البيوت القديمة في القرية التراثية.

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه علي عبدالرحمن بن درويش الشامسي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة ناصر محمد المظرب الأحمد.

عزاء

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله آمنة محمد سعيد الطنيجي.وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة خزام برأس الخيمة.