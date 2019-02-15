سلطان القاسمي يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

المصدر: الشارقة - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر الثقافة انطلاق فعاليات الدورة الـ 3 من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، والذي يستمر حتى 19 فبراير الجاري.

وجرت مراسم حفل الانطلاق بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري في الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وإسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وعدد من المسؤولين ومديري المؤسسات الثقافية، وكوكبة من نجوم الفن والمسرح العربي والخليجي، وأحمد بورحيمه مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة.

محطات

وتابع سموه والحضور فيلم وثائقي سلط الضوء من خلاله على الحراك الثقافي والمسرحي بإمارة الشارقة، وأبرز محطات الدورات السابقة للمهرجان.

وتضمن الحفل التعريف بأعضاء لجنة تحكيم الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي والتي تضم في عضويتها كلاً من المخرج عصام علي السيد من جمهورية مصر العربية رئيساً للجنة، والفنان وليد الزعابي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمخرج رياض موسى سكران من جمهورية العراق، والكاتبة المسرحية ليلى بن عائشة من الجمهورية الجزائرية، والباحث والناقد المسرحي محمد لعزيز من المملكة المغربية.

متنافسون

ويتنافس على جوائز المهرجان 5 عروض مسرحية، وهي: «مدق الحناء» لفرقة مزون من سلطنة عُمان، و«حبوس» لفرقة الوطن من المملكة العربية السعودية، و«نوح العين» لفرقة آوال من مملكة البحرين، و«مجاريح» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، و«الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي من دولة الكويت.