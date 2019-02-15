حاكم الفجيرة يستقبل رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بيناري فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

ورحب سموه بالضيف، متمنياً أن تسهم زيارته للدولة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وولاية كيرلا وأن تثمر عن نتائج طيبة تعود بالخير على الطرفين.

وبحث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وبيناري فيجايان، عدداً من المسائل والمواضيع المتصلة بتعزيز علاقات التعاون والصداقة المتميزة التي تربط البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شكر

ومن جانبه قدم بيناري فيجايان الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذه الاستضافة الكريمة والتي تعبر عن متانة علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والهند، مثمناً ما تحظى به الجالية الهندية الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، من رعاية وحفاوة وتعاون ولاسيما أبناء ولاية كيرلا.

وأقام صاحب السمو حاكم الفجيرة حفل غداء، على شرف رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق له.

حضور

حضر اللقاء الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، ومحمد سيف الافخم مدير بلدية الفحيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارة.