«تنفيذية» شرطة أبوظبي تناقش تطوير الخدمات

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت اللجنة التنفيذية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال اجتماعها برئاسة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي سيجري تنفيذها العام الجاري، وسبل تعزيز فرص التحسين والتطوير وصولاً إلى أفضل مستويات الأداء وجودة الخدمات تجسيداً لاستراتيجية حكومة أبوظبي.

وحث مدير عام شرطة أبوظبي أعضاء اللجنة على أهمية استدامة التطوير والتحديث، وتبادل المعلومات والخبرات مع مختلف الجهات الشرطية في الدول المتقدمة عالمياً ومواصلة الارتقاء بنهج العمل الشرطي وتطويره بما يعزز من تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وحضر الاجتماع مديرو القطاعات بشرطة أبوظبي.