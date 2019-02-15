ضاحي خلفان يبحث التعاون مع (VPS) لخدمات الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه صباح أمس، الدكتور شامشير فاياليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (VPS) لخدمات الرعاية الصحية، يرافقه مروان إبراهيم ناصر، مدير المجموعة في دبي والإمارات الشمالية، والدكتور شاجير غفار، المدير الإداري، وفايز بارامي، مدير العلاقات العامة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره العميد أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات التي تتعلق بتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية، وجودة الخدمات الطبية لمنتسبي شرطة دبي وفق أفضل المعايير، وكافة الخدمات التي تدعم بيئة العمل الصحية. وفي ختام اللقاء تبادل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، والدكتور شامشير فاياليل، الدروع والهدايا التذكارية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة VPS للرعاية الصحية تعد جهة متكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وتضم 20 مستشفى تشغيلياً، وأكثر من 125 مركزاً طبياً، ونحو 10 آلاف موظف، بالإضافة إلى خدمات الدعم الطبي المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والهند.