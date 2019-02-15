مبادرة 101 فكرة وفكرة تتوج «مفوضية كشافة دبي»

المصدر: دبي - البيان

كرم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، مفوضية كشافة دبي ممثلة في خليل رحمة علي، المدير التنفيذي للمفوضية، ضمن الفائزين بجائزة مبادرة (101 فكرة وفكرة) وذلك بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والمحلية، وعدد من السفراء والإعلاميين والمثقفين.

وقدم اللواء م/‏ عبد الرحمن رفيع، رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، الشكر الجزيل للشيخ خليفة بن محمد بن خالد وكافة الجهات القائمة على الجهود المبذولة في هذه المبادرة الكبرى في عام زايد تحت عنوان «101 فكرة وفكرة هكذا نحتفل بعام زايد».

وشاركت المفوضية في المبادرة من خلال مخيم المرموم الكشفي الذي نظم مؤخراً تحت شعار «زايد رجل البيئة قاهر الصحراء» بمشاركة 130 طالباً ينتمون إلى مدارس حكومية وخاصة.