ريم الهاشمي تطلع على استعدادات شرطة دبي لـ«إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وأعضاء اللجنة الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو 2020 دبي.

واطلعت معاليها خلال اللقاء على استعدادات شرطة دبي لتأمين هذا الحدث العالمي الكبير، بحضور اللواء المهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وأحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لتسليم موقع إكسبو 2020 دبي، وعدد من الضباط وعدد من مسؤولي مكتب اكسبو.

استعدادات

واستمعت ريم الهاشمي والحضور من اللواء عبدالله خليفة المري إلى شرح مُفصّل حول كافة الاستعدادات والمراحل الخاصة بالجوانب الأمنية والخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها تحضيراً للحدث العالمي، وخطط القطاعات الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو، مشيراً إلى أنه تم تقسيمها على 3 قطاعات رئيسية «قطاع العمليات، وقطاع الدعم والإسناد، وقطاع البحث الجنائي»، واطلعت على الهيكل التنظيمي للقطاعات وآلية العمل والتنسيق فيما بينها.

وأشادت الهاشمي بجاهزية شرطة دبي بجميع إداراتها وفرق عملها ووضعها لإكسبو على رأس أولوياتها، ومساهمتها في إنجاح الحدث الذي نطل به على العالم ويطل به العالم علينا، لنبدو بأفضل صورة ونشرف بلدنا الغالي، ونحقق ما ننادي به في إكسبو2020 دبي من تواصل للعقول لصنع المستقبل.

وقالت: إننا لا نعتبر إكسبو 2020 دبي مجرد حدث عابر، بل هو علامة فارقة على طريق مشاريع أخرى في المستقبل، إذ نعمل على أن يستقي إكسبو 2020 دبي من روح ثقافة المؤسسات الوطنية، ونقوم أيضاً بتحضير البنية التحتية الحديثة لهذا الجزء من دبي، مما يشكل رافداً جديداً لدبي الجنوب، وما نبنيه اليوم لا يلبي فقط متطلبات إكسبو 2020 بل يبني للأجيال القادمة مدينة يفخرون بها.

أهمية

من جانبه، قال اللواء عبدالله المري: إن إكسبو الدولي 2020 يكتسب أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية، فهو يشكل ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة، ويؤكد قدرة دولة الإمارات عامة، ودبي خاصة، على استضافة مثل تلك الفعاليات الدولية، نظراً لامتلاكها البنية التحتية المتكاملة ذات المواصفات العالمية والكوادر البشرية الملمة بصناعة المعارض والسياحة، بالإضافة إلى ما تملكه دبي من مرافق عامة ومراكز تسوق ووسائل اتصال ومواصلات عالية الجودة وخبرة كبيرة في استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الرياضية والاقتصادية الكبيرة، وقبل هذا كله، امتلاك قيادة الدولة للإرادة والرؤية الثاقبة التي تسعى لرفعة الوطن والإنسان.

وأضاف: إن القيادة العامة لشرطة دبي وضعت إكسبو 2020 في صدر أولوياتها، وسخرت كل إمكانياتها وأنظمتها الذكية والتقنية لتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل وعلاقتها مع كافة المؤسسات الأمنية في الدولة لتقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لجميع زوار ومنظمي الوفود المشاركة، حتى نكون خير سفراء لدولة التسامح.