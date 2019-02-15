محمد بن سعود يوجه بإطلاق مسمى «قسم التسامح» على «الإصلاح والتوجيه الأسري»

المصدر: رأس الخيمة - وام

وجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، بإطلاق مسمى «قسم التسامح» على «قسم الإصلاح والتوجيه الأسري» بدائرة محاكم رأس الخيمة، وذلك تماشياً مع اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح وبهدف التقليل من الخلافات الأسرية وحالات الطلاق ليصبح حل الخلافات الزوجية ودياً ينطلق من أسس التسامح وتفادي إحالتها كقضايا أحوال شخصية.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «أن الدائرة بادرت مباشرة بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي بتغيير المسمى الجديد للقسم، وهو ما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز قيم التسامح ونشرها بين مختلف فئات المجتمع بكافة الوسائل والطرق».

وأوضح الخاطري أن قسم التسامح يُعنى بمعالجة الخلافات الزوجية ودياً وإنهاء كافة الخلافات بين الطرفين بالتراضي والتسامح ليكون أساس عمل القسم مبنياً على التسامح ما يسهم في إضفاء قيمة العفو والتسامح مباشرة منذ دخول الأطراف إلى القسم وقراءة المسمى.

وأضاف: «أن الدائرة عملت مباشرة على ترجمة توجيهات سموه من خلال وضع خطط متكاملة لحل الخلافات الزوجية بناءً على نهج التسامح وإجراء دراسات وبحوث لتعزيز قيم التسامح بين الأزواج وتقديم الاستشارات الأسرية لهم لتفادي وقوع الطلاق، حيث يعد التسامح والعفو أفضل الطرق للقضاء على الخلافات الأسرية».