4 أسئلة من أعضاء «الوطني» إلى الحكومة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه الـ10و11 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ16 يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، ويناقش سياستي وزارتي الطاقة، والعدل في شأن مهنة المحاماة ويوجه 4 أسئلة لممثلي الحكومة.

وحسب أعمال الجلسة يوجه سالم الشحي سؤالاً لمعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة حول «الاستفادة من مياه السدود بالدولة».

كما يوجه حمد الرحومي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع حول «الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية»، ويوجه خالد الفلاسي سؤالاً لمعالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول «المعاش التقاعدي للمؤمن عليه المشترك بمدتي اشتراك»، ويوجه الشحي سؤالاً لمعالي سلطان البادي وزير العدل حول «التعميم على المحكوم عليه بدين النفقة».