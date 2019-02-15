إطلاق الملتقى العائلي الأول في رأس الخيمة 28 مارس المقبل

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، الرئيس الفخري لجمعية المطاف للتراث والفنون البحرية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد ملهم لا يعرف المستحيل، تعلمنا من سموه خلال مسيرة التميز والطموح في خدمة الوطن والمواطن.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، أمس، بقاعة المؤتمرات بفندق منتجع سبا جزيرة المرجان، للإعلان عن إطلاق الملتقى العائلي الأول لجمعية المطاف للتراث والفنون البحرية، برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تحت شعار «شكراً محمد بن راشد 50 عاماً من العطاء»، إلى أن الملتقى يقدم أغلى ما لدينا من تراث الأجداد وهويتنا الوطنية. وأوضح محمد عبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية، أن الملتقى ينطلق في 28 مارس المقبل ويستمر حتى 4 أبريل لمدة 10 أيام.