استعراض مشاريع «أبوظبي للتنمية» في اليمن

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، أمس، الدكتور نجيب العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، حيث بحث الجانبان المشاريع التنموية التي ينفذها «صندوق أبوظبي» للتنمية، في اليمن الشقيق، وذلك ضمن الجهود الإماراتية المتواصلة لدعم الأشقاء ومساعدتهم في جميع المراحل والظروف، ودعمهم لتجاوز الظروف الصعبة التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.

وثمن الدكتور نجيب العوج مواقف الإمارات التاريخية، التي تعكس الحرص الأخوي على اليمن وشعبه وسلامته ومستقبل أجياله، ودور الدعم الإماراتي في التخفيف من معاناة الأشقاء، مشيداً بدور قواتها الباسلة التي كان لها أعظم الأثر في إحباط أحد أخطر المخططات التي استهدفت اليمن.

واستعراض مستجدات الأوضاع في الجانب التنموي، وأهمية دعم المشاريع، لما لها من أثر إيجابي في توفير الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل.