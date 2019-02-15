«شؤون الشرطة النسائية» يركز على أسباب وعلاج التنمر المدرسي

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت محاضرة نظمها مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية، بالتعاون مع قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أسباب وعلاج التنمر المدرسي، وذلك في مجلس المشرف في أبوظبي.

وتحدثت في المحاضرة الدكتورة فاطمة البلوشي مديرة مؤسسة ديوان للبحوث واستشارات علوم القيادة، حول كيفية بناء أفراد الشرطة، رؤية قيادية حول تناول الظواهر السلوكية، مشيرة إلى أن التنمر المدرسي، يعتبر أحد هذه الظواهر، كما تطرقت إلى تعريف التنمر وأسبابه وآثاره وطرق العلاج.

وذكرت الرائد الدكتور آمنة البلوشي مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية، أن المحاضرة تهدف إلى توفير البيئة الداعمة لأسر الشرطة النسائية، وتوعية المنتسبات بمخاطر التنمر المدرسي، وما يترتب عليه من آثار مجتمعية.