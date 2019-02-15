200 تبديل لمفصل الورك والركبة في مستشفى راشد العام الماضي

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

أكد الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد أن القسم أجرى 200 عملية تبديل مفصل الورك والركبة، خلال العام الماضي، بنسبة نجاح تجاوزت 95%، ويعود المريض بعدها لممارسة حياته الطبيعية.

وأوضح في تصريحات للصحفيين أمس، أن هذا النوع من العمليات يجرى عادة لمن تجازوا 55 عاماً، لافتاً إلى أن القسم قام العام الماضي بإجراء عملية تبديل مفصل الركبة لمريض بلغ عمره 93 عاماً وعاد إلى المنزل ماشياً بعد معاناة طويلة من عدم القدرة على الحركة والمشي.

وأشار الدكتور اليافاوي إلى أن كلفة العملية في مستشفى راشد تصل إلى نحو 40 ألف درهم، وتغطى من قبل معظم شركات التأمين خاصة سعادة وعناية، في حين تتجاوز كلفة العملية في القطاع الخاص 100 ألف درهم.

وأضاف أن جهاز كمبيوتر خاصاً يساعد الأطباء على إجراء جراحات استبدال المفاصل بدرجة عالية من الدقة، وأن أنظمة الحاسوب المساعدة تمكن الجراحين من رؤية المفصل بشكل ثلاثي الأبعاد، ومن خلال هذه الصورة يتمكن الجرّاح من قياس الأطوال والزوايا وعمل خطة لإجراء الجراحة في العظم، والنظر إلى تكوين وشكل العظم لمعرفة أنسب وضعية للمفصل الجديد.

أسباب

وعن الأسباب التي تقود إلى تبديل مفصل الركبة أو الورك، قال الدكتور اليافاوي: هناك أسباب عدة، منها تغير أنماط الحياة وزيادة الوزن، حيث يزيد ضغط الجسم دائماً على الجزء السفلي، وتحديداً المفاصل، إضافة لحوادث الركبة والحوض والإهمال فترات طويلة تؤدي إلى تكلسات، كما أن جروح الغضروف تؤدي إلى احتكاك مباشر في مفاصل الركبة والورك، إضافة إلى الروماتيزم والكسور السابقة في المفصل.

4 ورش

من جهة ثانية نظم مؤتمر المؤتمر الدولي الثالث لجراحة الإصابات والكسور أمس 4 ورش عمل تدريبية على أعضاء بشرية تم إحضارها خصيصاً من أميركا، شارك فيها 48 طبيباً، من لبنان والعراق والإمارات والكويت على مفصل الكتف والورك واليد والأطراف العليا والسفلى في حين ستقام في اليوم الأخير للمؤتمر 4 ورش بمشاركة 48 طبيباً أيضاً وستخصص لتدريب الأطباء على العمود الفقري.