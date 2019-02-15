«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع سلطة «دبي الطبية»

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عمر عميش، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، على رأس وفد رفيع من المدينة ضم الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي، والدكتور عامر شريف، الرئيس التنفيذي للقطاع التعليمي، والدكتور عامر الزرعوني، الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي، والدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وذلك في إطار سعي هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود مع شركائها من مختلف القطاعات، وحضر اللقاء من جانب الهيئة، خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وسلطة مدينة دبي الطبية في مبادرات وبرامج الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية، وتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والمدينة الأقل في البصمة الكربونية في العالم بحلول 2050، من خلال تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي ترمي إلى توفير 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

معايير

وتطرق الطاير لجهود الهيئة في إنشاء بنية تحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في إمارة دبي، حيث تتمثل أولويتها الاستراتيجية بأمن إمدادات الطاقة، وأن تصبح دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة، والاقتصاد الأخضر والاستدامة.

وأشار إلى جهود الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى معدلات السعادة للفئات المعنية، حيث كانت نتيجة جهود الهيئة متميزة بكل المقاييس، وجرى إدخال العديد من عمليات التطوير والتحسين على العمليات الإنتاجية والتشغيلية، بهدف رفع الكفاءة وتخفيض التكاليف.