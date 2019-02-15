مناقشة التحديات المستقبلية للطاقة والمياه

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت في الشارقة فعاليات مؤتمر الطاقة والمياه السنوي الرابع والمعرض المصاحب له، الذي انعقد على مدار 4 أيام وبمشاركة 600 من الخبراء، وناقش التحديات المستقبلية لقطاعي الطاقة والمياه وبرامج إدارة العرض والطلب وترشيد الاستهلاك وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لأنماط استهلاك وإنتاج الطاقة والمياه في 20 ورقة عمل، كما بحث عددا من الإجراءات والمعايير الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطويرها ونشاطات البحث والتطوير في هذه القطاعات الحيوية وتحديد أولوياتها المستقبلية وتسهيل وتشجيع تبادل المعلومات التقنية والفنية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه وتبني عدد من السياسات والبرامج لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق تقدم في قطاع الطاقة والمياه لتلبية الطلب المتزايد عليه من اجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والتنمية.

وافتتح فعاليات المؤتمر الذي نظمه مركز الليم للمعرفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز بحضور أكثر من 600 من المتخصصين والخبراء وممثلي هيئات وشركات ومراكز أبحاث من 10 دول وتم استعراض 20 ورقة عمل خلال المؤتمر.