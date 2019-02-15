«طرق دبي» تنال جائزتين إقليميتين في المقارنات المعيارية والابتكار الرقمي لمراكز الاتصال

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة الطرق والمواصلات بجائزتين في مجال مراكز الاتصال على المستوى الإقليمي، خلال حفل نظمته شركة «International Quality and Productivity Center (IQPC)» الأمريكية، وسط مشاركات عديدة من قطاعات حكومية وخاصة على مستوى دول الشرق الأوسط. وتأتي الجائزة الأولى عن فئة أفضل مركز اتصال في نقل المعرفة من خلال تنفيذ مختلف المبادرات الخاصة بالمقارنات المعيارية، فيما مُنحت الثانية عن فئة أفضل ابتكار رقمي عن مشروع الدردشة عبر الرسائل من خلال تطبيق الهيئة والموقع الإلكتروني.

وأكد يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، أن الجائزتين اللتين حصل عليهما مركز الاتصال 8009090 تعكسان انتهاج الهيئة أفضل المعايير العالمية في مجال إسعاد المتعاملين، ووفق مستجدات التحول الرقمي، وأن المركز يسعى دائماً لإجراء مقارنات معيارية للوصول إلى أفضل الأساليب في تقديم الخدمات للجمهور، سواء عبر الاستجابة الفورية لاحتياجاتهم واستفساراتهم أو من خلال استخدام أحدث التقنيات الرقمية من خلال قنوات تواصل الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، والرد الآلي، والهواتف الذكية، للتعامل مع طلباتهم.