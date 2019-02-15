تخريج دورة متخصّصة بشرطة أبوظبي في مسرح الجريمة

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي، دورة تدريبية تخصصية، في عمل مسرح الجريمة -بصمات الأصابع- التصوير الجنائي، والتي عقدت في إدارة مسرح الجريمة وبالتعاون مع شرطة ميونيخ.

وأشاد العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، بمشاركة الخبراء الألمان الذين قدموا عصارة تجاربهم وخبراتهم، بما يسهم في صقل مهارات المتدربين، ورفع كفاءتهم وتعريفهم بالمستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وذكر العميد سالم الدرعي، مدير إدارة مسرح الجريمة، «الجهة المنفذة» أن الدورة استهدفت تعزيز مهارات التعرف إلى طرق تحريز الآثار، وكيفية رفع بصمات الأصابع من على مختلف الأسطح، وكيفية استخدام الإضاءة في مسرح الجريمة، بالإضافة إلى التدرب على تقنيات التصوير الفوتوغرافي في مسرح الجريمة.