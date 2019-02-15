إنقاذ طفل بالمستشفى السعودي الألماني في دبي

المصدر: دبي - البيان

نجح الفريق الطبي في المستشفى السعودي الألماني دبي، وبالتعاون مع إسعاف دبي بإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، على تجاوز مرحلة الخطر بعد تعرضه لوعكة صحية وصعوبة شديدة بالتنفس وحالة عامة سيئة، وذلك بعد عودته مع الأهل من رحلة، وقد تم إجراء تحليل دم وأشعة صدر عادية، وكذلك أشعة مقطعية للصدر، ووجد أن الجهة اليمنى من الصدر بيضاء تماماً ولا يوجد بها أي هواء.

وتم تشخيص الحالة على أنها التهاب بكتيري شديد بالرئة اليمنى مع انكماش في الرئة، ووجود سائل في الغشاء البلوري، مما استدعى حجز الطفل في العناية المركزة للأطفال في مستشفى السعودي الألماني دبي تحت إشراف رئيس قسم العناية المركزية للأطفال والفريق الطبي، وتم إعطاء الطفل المضادات الحيوية والعلاج بالأكسجين والمحاليل، ونظراً لأن استجابة الطفل كانت بطيئة وبعد استشارة استشاري جراح القلب والصدر، فقد تقرر تثبيت أنبوبة صدرية للطفل في قسم الأشعة، وبعد إعطاء الطفل الأدوية والمنومات اللازمة، قام أخصائي الأشعة التداخلية بتثبيت أنبوبة صدرية باستخدام وتوجيه الأشعة المقطعية، وتم سحب 350 ملل من سائل سميك صديدي، وبعد سحب السائل مباشرة بدأ الهواء بالدخول إلى الرئة، فيما استمرت حالة الطفل بالتحسن المستمر.