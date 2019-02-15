تجميع 12 طن مخلفات خلال تنظيف صناعية البدية

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت بلدية دبا فرع البدية حملة تنظيف لمنطقة صناعية البدية، وتم التخلص من 12 طن مخلفات، وتمثلت في مخلفات البناء والمخلفات الزراعية، بالإضافة إلى العلب والأكياس البلاستيكية.

وأوضح محمد علي الحمودي مدير فرع البدية، أن هذه الحملات تتم بشكل دوري ومفاجئ لتوفير بيئة نظيفة، وسعي البلدية الدائم للمحافظة على نظافة المدينة، إلى جانب الحد من الظواهـر الخاطئة في تلك المناطق، والتأكد من التزام أصحاب المحال والورش بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل تلك المناطق وعدم مخالفتها، خاصة أن هذه المناطق غالباً ما تشهد تكدساً في عدد السيارات والصهاريج، إضافة إلى زيادة عدد العمالة القاطنين بها، مما يعــوق حركة السير بالمنطقة بوضع المخلفات خارج المحـال.