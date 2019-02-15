بلدية أبوظبي تعرّف بخدمات المنصة الذكية «سمارت هب»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي – منفذ خدمات في «ديرفيلدز مول» بالشهامة وذلك بهدف التعريف بمنصة الخدمات الرقمية «سمارت هب» وشرح أهم الخدمات التي تقدمها المنصة إلى متعامليها الكرام، كما تستهدف هذه المبادرة الاقتراب والوصول إلى المتعاملين، وتسهيل عملية تسجيلهم في المنصة، حيث يقوم العاملون على هذا المنفذ الخدماتي بمساعدة المتعاملين على التسجيل في المنصة بكل يسر وسهولة.

خدمات

وأشارت الدائرة أن منفذ الخدمات الخاص بمنصة «سمارت هب» سيقام في مرحلته الأولى في ديرفيلدز مول ويقدم خدماته في عطلة نهاية الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت «14 -15 -16 فبراير الحالي»، مشيرة أن المبادرة ستوسع خارطة انتشارها لتقام أيضاً في عدد من مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي وضواحيها، وذلك حرصاً على إسعاد أفراد المجتمع وتسهيل حصولهم على الخدمات.

وأتيحت للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمة خلال يومي الخميس والجمعة 14 ـ 15 الجاري من الساعة 5 مساء إلى 10 ليلاً، وتتاح كذلك يوم غد من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 6 مساءً.