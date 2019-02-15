«موارد الشارقة» تنفذ برامج تأهيلية

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت دائرة الموارد البشرية في الشارقة بتنفيذ 24 برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية خلال شهر فبراير الجاري، والتي تنفذها الدائرة بناء على متطلبات سوق العمل، ووفقاً للمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، بهدف رفع كفاءة المنتسبين وتطوير مهاراتهم لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل. وتستهدف حملة جميع المؤهلات العلمية من الباحثين عن عمل المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة.

حيث نفذت 7 برامج تأهيلية في مدينة الشارقة متمثلة بـالتدريب والتنمية البشرية المعاصرة، التميز والابتكار في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب، والاتجاهات الحديثة في المسؤولية المجتمعية، والإبداع الابتكاري في التنظيم والتخطيط، والدبلوم المهني في العمل الاجتماعي، والدبلوم المهني في الإرشاد السياحي، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية.

برنامجان

ونفذت في المنطقة الوسطى بالذيد والمدام برنامجين تدريبيين: الإبداع في خدمة العملاء وفن الإتيكيت، والاتجاهات الحديثة في المسؤولية المجتمعية.

أما في المنطقة الشرقية بخورفكان وكلباء ودبا الحصن نفذت 15 برنامجاً تأهيلياً هي: تكنولوجيا الموارد البشرية الحديثة، والإدارة الإلكترونية في أعمال السكرتارية التنفيذية، وتأهيل الموظف المتميز، وإدارة الغضب، واستراتيجيات التفاوض الفعال، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، والابتكار في إدارة المشاريع، والدبلوم المهني في الشؤون القانونية والإدارية، وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، وإدارة علاقات العملاء وجودة الخدمة، وتنمية التفكير بالإبداع والتميز.