توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: د ب ا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:03 عند الساعة 23:34 والجزر الأول عند الساعة 16:13 الثاني عند الساعة 01:46.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:19 والمد الثاني عند الساعة 05:35 الجزر الأول عند الساعة 12:03 الساعة 00:27 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 15 80 40

دبي 25 16 70 40

الشارقة 25 13 70 40

عجمان 26 12 75 45

أم القيوين 25 12 80 45

رأس الخيمة 26 13 75 50

الفجيرة 26 17 65 30

العين 25 12 90 45

ليوا 25 11 85 40

الرويس 22 16 75 50

السلع 23 15 75 45

دلما 22 15 70 45

طنب الكبرى 22 15 70 45

طنب الصغرى 22 15 70 45

أبو موسى 22 70 15 45