محمد بن راشد: دبي مدينة خلاقة بتطوير لا يتوقف

المصدر: دبي - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي احتفال مطارات دبي بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي.

وأكد سموه في هذه المناسبة: «أن مسيرة التطوير في دبي تكتسب كل يوم زخماً جديداً بأفكار خلاقة وإضافات مبدعة تثري تجربة الحياة فيها ترسيخاً لمكانتها كمدينة عالمية من الطراز الأول مستندة في توثيق تلك المكانة إلى حلول تراعي احتياجات الناس وتعنى براحتهم وسعادتهم التي ستظل دائماً الهدف الأسمى وراء كل ما تشهده دبي من مشاريع ومبادرات وخطط تطال كافة القطاعات بما فيها قطاع الطيران الذي يمثل اليوم أحد أهم القطاعات المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل العالم».

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ محمـد بن راشد: دبي مديــــنة عالمية من الطراز الأول