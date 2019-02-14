قائد شرطة دبي يلتقي الفريق الفائز بجائزة الخدمة المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بفريق عمل تطبيق شرطة دبي الذكي الفائز بجائزة القمة العالمية للحكومات عن «فئة الخدمة المبتكرة» في دورتها السابعة، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والمقدم المهندس حسين أحمد بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، وعدد من الضباط والأفراد والمدنيين من الفريق الفائز.

ومن جانبه شكر اللواء الدكتور السلال الفلاسي، القائد العام لشرطة دبي على دعمه اللا محدود لتطبيقات شرطة دبي الذكية.

مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات القيادة العامة لشرطة دبي الحريصة على مواكبة التطورات التقنية في جميع القطاعات الأمنية، وسرعة التحول إلى النظم الذكية لمواكبة مبادرة مدينة دبي الذكية إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن الخدمات الأمنية وخدمات المتعاملين وحتى الخدمات الاجتماعية والإنسانية والخدمات المبتكرة.