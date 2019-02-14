ضاحي خلفان يبحث التعاون مع مدير «الملكية الفكرية»

المصدر: دبي - البيان

بحث معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، مع فرانسيس غاري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، كما تم بحث اعتماد البرامج التدريبية في مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية.

دعوة

ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان خلال الإجتماع الذي جاء الإجتماع على هامش فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، الدعوة لفرانسيس غاري لإلقاء كلمة رئيسية في المؤتمر الدولي الثامن لجرائم الملكية الفكرية الذي سيعقد في ديسمبر المقبل.

حضور

حضر اللقاء كل من العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، وعبد السلام العلي، مدير المكتب التجاري في جنيف، وفاطمة الحوسني، مدير العلامات التجارية، وفوزي الجابري، مدير إدارة المصنفات الأدبية، وخلفان السويدي، مدير المركز الدولي للبراءات.