سيف بن زايد: حيّ الأسد بوخالد

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أبياتاً شعرية بمناسبة احتفال كلية الشرطة بتخريج الدفعة الـ29 من مرشحي الضباط ودورة الجامعيين الـ29 ودورة الجامعيات الـ13، والدفعة الـ6 من حملة الماجستير، في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

حيّ الأسد بوخالد وحيّ السند

ياواقف بحرب اليمن خصمك قعد

لبوات ترضعنا الزئير من المهد

والشبل يطلع للأسد عزم ويلد

ما كل من يابت ولد يابت ولد

جينات في دم الأسود الكاسرة

القسورة من ظهر أبوه القسورة

شبل الأسد في مخلبه شق المهد

ما كـــل من يابـــــت ولــــد يابــت ولـــــــد