فعاليات ابتكارية لشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

عرضت شرطة أبوظبي، دورية البورش والدراجة الهوائية الأمنية، في مهرجان العلوم ضمن شهر الابتكار 2019.

وعرفت الجمهور بدوريتي الخيالة والسعادة، وجهودهما في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، باستخدام أحدث الوسائل في مهامهما الأمنية والمجتمعية، وتعاونت مع بلدية مدينة أبوظبي والجاليات العربية والأجنبية، في رسم لوحة عام التسامح.

وشاركت مديريتا المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية والطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، بدوريتي الأطفال الكهربائية، والإطفائي الصغير في فعالية معرض العلوم والابتكار بمدرسة الدانة.