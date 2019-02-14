معرض علمي للابتكارات البيئية في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

نظمت حديقة الحيوانات في منطقة العين، صباح أمس، فعاليات المعرض العلمي للابتكارات البيئية، وذلك تحت شعار «أطلق العنان لابتكارك»، بمشاركة طلبة وطالبات مدارس العين. وتنافس المشاركون في المعرض على تقديم العديد من ورش العمل العلمية.

وتخصيص أقسام لقراءة القصص المشوقة، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، وغيرها من الأنشطة الثقافية والبيئية والترفيهية الجاذبة، وذلك في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء والمنطقة المحيطة.

حيث يأتي المعرض تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون الإمارات من بين الدول الأكثر ابتكاراً في العالم برأس مال بشري قوي، وقدرات وبنى تحتية متطورة تستند للبحث العلمي.

تثقيف الأجيال

وقال عمر يوسف البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الحديقة: «تنظم حديقة الحيوانات في العين معرض الابتكارات البيئية للعام الثاني على التوالي.

وذلك ضمن باقة من الأهداف السامية التي تسعى الحديقة إلى تحقيقها، كتوعية وتثقيف الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة، وابتكار ما يسهم في ترشيد ثرواتها، ودعم الأفكار والإبداعات في هذا المجال، وتفعيل حضور الحديقة البيئي في شهر الابتكار الإماراتي الذي تحتفي به الدولة».

وأضاف: «كما أن تنظيم المعرض يأتي في إطار دعم الناشئة الإماراتيين الذين لديهم الشغف بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

لاسيما أن شهر الابتكار الإماراتي يأتي أيضاً ترجمة عملية لتوجهات القيادة الرشيدة في تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة، بمشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية من خلال تنظيم الفعاليات، وعروض الابتكارات الخاصة بها، وإطلاق مبادرات وطنية تدعم وتحتفي بالابتكار والمبتكرين، وتسهم في تحقيق سعادة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة فيه».

كما أكد المشاركون على نقطة مفادها، بأن حديقة الحيوانات في العين تعتبر وبلا شك بيئة محفزة وداعمة للإبداع والابتكار، لاسيما أنها تتميز بالعديد من المرافق والإمكانيات ومساحات مجهزة وملائمة لاستقبال هذا الحدث وسط التنوع الحيواني والبيئي، الذي يحقق استمتاع المشارك والزائر على حد سواء.