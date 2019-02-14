تدشين مشروع التدريب الذكي عن بعد في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، مشروع التدريب الذكي عن بعد، بمعهد تدريب الشرطة، ويتيح الفرصة لمنتسبي الوزارة بالالتحاق بالدورات التدريبية وأداء اختباراتها، والحصول على نتائجها إلكترونياً، دون الحضور والتواجد في قاعات الدورات.

وأشاد قائد عام الشرطة بالمشروع الإلكتروني المبتكر، الذي يعد خطوة رائدة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بمعهد التدريب، وذلك تماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحفيز الطاقات البشرية والابتكارات الخلاقة الفريدة من نوعها.

تطبيق

وقال العقيد الدكتور ناصر البكر مدير المعهد: إن هذا المشروع الإلكتروني المبتكر عبارة عن تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة، يتيح للعاملين بوزارة الداخلية الالتحاق والتسجيل بالدورات التدريبية بالمعهد عن بعد، ومتابعة محاضرات الدورات طيلة فترة انعقادها وأداء اختباراتها إلكترونياً، ومن ثم الحصول على النتيجة النهائية، عبر نظام يقوم بتصحيح ورصد الدرجات التقديرية.

وأضح مدير معهد التدريب أن المشروع الذكي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى وزارة الداخلية، ويفتح آفاقاً جديدة في مجال التدريب، يختصر الوقت والجهد والتكاليف معاً، حيث يتيح للمنتسبين الانخراط في الدورات التدريبية المطلوبة في أي وقت، ودون الحاجة إلى ترك وظائفهم والتزاماتهم العملية، الأمر الذي يصب في استثمار طاقاتهم، بما يتواكب مع تطلعات ورؤى وزارة الداخلية.

وأثنى العقيد الدكتور البكر على جهود الخدمات الإلكترونية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والتي تكللت في إطلاق هذا المشروع الذكي، من خلال دعمها الفني والإلكتروني.