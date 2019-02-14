راشد الليم: مياه محطة اللية مُحلاة 100 %

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن المياه المنتجة من محطة اللية لتحلية المياه والتي تبلغ 50 مليون غالون يومياً مُحلاة بنسبة 100%.

وأن كافة المياه في الشارقة محلاة بنسبة 80%، كما أن هناك 350 نقطة يتم من خلالها أخذ عينات من المياه لفحصها والتأكد من سلامتها، داعياً كافة المواطنين والمقيمين إلى فحص خزانات المياه داخل المنازل كل عام من قبل فنيي الهيئة خصوصاً، وأن الفحص مجاني، وذلك للتأكد من صلاحية المياه في الخزانات.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية لاستدامة المياه ونفذت توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس مشروع تمديد خطي نقل مياه رئيسيين أسفل خور الشارقة بقدرة استيعابية تبلغ أكثر من 60 مليون غالون يومياً وبتكلفة إجمالية حوالي 17 مليون درهم، ويعتبران من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة وخططت لهما منذ عام وتم تنفيذهما خلال 6 أشهر.

حيث يرفعان القدرة الاستيعابية لنقل كميات المياه المنتجة من محطة اللية لتحلية المياه إلى منطقة الجبيل على الضفة الأخرى للخور بنسبة تزيد على 100% وتوزيعها على كافة مناطق الشارق.

وذلك لمواكبة التطور العمراني والحضاري الذي تشهده إمارة الشارقة، كما أنه تم استخدام خطوط أنابيب جديدة عمرها الافتراضي 50 عاماً، وأن الخطوط القديمة يمكن استخدامها مستقبلاً للتمديدات الكهربائية من قبل الهيئة أو استخدامها لتمديد خطوط اتصالات أو أي مجالات أخرى.

وقال الليم إن احتياجات إمارة الشارقة من المياه تبلغ أكثر من 110 ملايين غالون يومياً، يتم إنتاج ما نسبته 50% منها في محطة اللية، كما أن المشروع الجديد الذي نفذته الهيئة يعتبر عاملاً مهماً وخطوة كبيرة في اتجاه تعزيز قدرة هيئة كهرباء و مياه الشارقة على تزويد خدمات المياه النقية لقاطني الإمارة بشكل مُستدام وبضغوط مناسبة.

حيث تصل القدرة الاستيعابية للخطوط الجديدة 60 مليون غالون يومياً، تضاف للقدرة الاستيعابية للخطوط القديمة والتي تبلغ 50 مليون غالون ما يتيح فرصة لتطوير ومضاعفة قدرة إنتاج محطة اللية لمواجهة زيادة الطلب على المياه في الشارقة، مبيناً أن خطوط إمدادات المياه في الشارقة يبلغ طولها 3300 كيلومتر.

وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كافة مناطق إمارة الشارقة، ضمن خطة محددة لتوفير إمدادات المياه وتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن شبكات المياه تمتد لأكثر من 3300 كيلومتر،.

شيراً إلى أن محاور استراتيجية الهيئة تتضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية الطبيعية المحدودة، وموارد المياه غير التقليدية، التي تشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل فعال، والتركيز على محور إدارة الطلب على المياه،.

ومن خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء ومراقبة جودة المياه وكفاءة الإنتاج ومراقبة الشبكات وإيجاد حلول لكميات المياه المفقودة والهدر وتجنب تلوث المياه وتخزين المياه وتكثيف جهود التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها.