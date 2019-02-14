ضبط أسطوانات غاز منتهية الصلاحية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت فرق التفتيش في قسم الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة من ضبط إحدى المركبات محملة بعدد من أسطوانات الغاز غير الصالحة للاستخدام وتشكل خطراً كبيراً على الأفراد.

ضمن حملاتها المستمرة والمكثفة للقضاء على كل مشوهات المظهر العام، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه في الكسب الغير مشروع والمخالف للقانون، حيث تبذل فرق التفتيش جهوداً كبيرة وتعمل ليل نهار لمكافحة الظواهر السلبية بمختلف أشكالها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يمارسها، للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة ورفض السلوكيات السلبية التي يمكنها إلحاق الضرر بأفراد المجتمع.

وأكد خليفة بوغانم السويدي رئيس قسم التفتيش البلدي أن فرق التفتيش تنظم حملات دورية مستمرة على مختلف المناطق في مدينة الشارقة لضبط كل الممارسات السلبية، تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية ولتحقيق أهداف القسم في الحفاظ على المظهر العام للإمارة، ومكافحة الظواهر السلبية حتى تبقى الشارقة صحية ومثالية والوجهة المفضلة للعيش.

كما تستمر البلدية في تنفيذ هذه الحملات لتطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين، من خلال حملات التوعية المستمرة، وهو ما يؤكد حرص البلدية على أن توفر الإمارة لسكانها وزوارها كل وسائل الراحة بمستوى عالٍ لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها.

وأشار السويدي إلى أن هذه الأسطوانات التي تم ضبطها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطراً كبيراً على كل من يستخدمها باعتبارها عُرضة للانفجار من خلال تسريب الغاز الذي تحتويه.