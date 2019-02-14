حملة «أنا أتعهد» لـ«القافلة الوردية» تصل إلى 3.8 ملايين متابع حول العالم

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت حملة «أنا أتعهد» (#تعهد_القافلة_الوردية) التي أطلقتها القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث وصلت الحملة حتى الآن إلى 3.8 ملايين مستخدم حول العالم، وذلك بعد جمعها تعهدات لأكثر من 70 شخصية بينهم إعلاميون وفنانون ومبدعون، ومؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي، ومرضى وناجون من سرطان الثدي، الذين تعهدوا جميعهم بإجراء الفحوصات الطبية خلال مسيرة فرسان القافلة الوردية 2019، وبالعمل على بث رسائل القافلة الوردية.

وضمت قائمة المتعهدين كلاً من الفنان والمخرج المسرحي الإماراتي حبيب غلوم، والإعلامية السورية زينة اليازجي، والمطربة الإماراتية آريام، والإعلامي والناشط الاجتماعي الإماراتي خالد العامري، ومصممة المجوهرات الإماراتية سلامة محمد، والناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي مها جعفر، وغيرهم من الناشطين الاجتماعيين ونجوم المجتمع والفن.

ونشر الداعمون للحملة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جسدوا من خلال تعابيرها التزامهم بميثاق ورسالة «أنا أتعهد»، وأرفقوا مع صورهم عبارات تحفيزية.