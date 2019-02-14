شرطة أبوظبي: لا تهاون مع «المنشغلين بغير الطريق»

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق، بتجنب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وأكد العميد أحمد عبدالله الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات، أنه لن يكون هناك أي تهاون مع السائقين المنشغلين بغير الطريق أثناء القيادة، حيث يتم تصنيف الانشغال عن الطريق واستخدام الهاتف أثناء القيادة، من المخالفات الخطرة، وتعرض السائق لغرامة مالية 800 درهم و4 نقاط مرورية.

وقال: يجب على السائقين التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.