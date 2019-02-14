ورش عمل لتدريب مشرفي أمن «دبي مول» على «كلنا شرطة»

المصدر: دبي - البيان

نظّمت إدارة المعهد المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ورش عمل تدريبية لمشرفي حراس الأمن في دبي مول، بالتعاون مع شركة إعمار، على أهم المهارات التي يحتاجها رجل أمن المرور، عن طريق استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي «برنامج كلنا شرطة»، استفاد منها أكثر من 24 شخصاً.

وقال العميد سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن تنظيم هذه الورش يأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي تنتهجها شرطة دبي، لتوفير كافة التسهيلات وإبراز الجانب الذكي في تقديم الخدمة في إمارة دبي.

ومن جهته قال العقيد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المعهد المروري، إنه تم تنظيم الورشة التدريبية لمشرفي حراس الأمن الخاص في شركة إعمار العقارية لإكسابهم مهارات عملية تساعدهم في أداء رسالتهم بطريقة علمية وأمنية صحيحة.